Треки Face и Boulevard Depo вошли в список Apple Music «Песни, определившие 2010-е»

В список «Песни, определившие 2010-е» попали «Бургер» и «Юморист» Face, «Кащенко» Boulevard Depo, а в список «Альбомы, определившие 2010-е» вошли No Love и Slime Face, Rapp2 и Stay Ugly Boulevard Depo, May 13 и Hangover Thomas Mraz, «Кухня» Pizza.

Редакторы Apple Music также составили списики по жанрам. По их мнению, одними из главных треков русского хип-хопа являются «5 минут назад» и «Кащенко» Boulevard Depo, «Бургер», «Юморист» и Baby Face, Konstrukt и Rolling Stoner Thomas Mraz.

Mistress сайд-проекта Земфиры The Uchpochmack, «5 минут назад» Boulevard Depo и «Оружие» Pizza считаются одними из главных песен русской поп-музыки 2010-х годов.

В список «Русский инди 2010-х: главное» попала совместная композиция Земфиры и Mujuice «Возвращайся домой», в «Русский рок 2010-х: главное» — «Песня о свободе», «Где мы летим» и «Любовь не пропала» группы «ДДТ», «Жить в твоей голове» и «Интересно» Земфиры, «Голоса мира» Lumen.