Клип Face вошел в топ-10 популярных видео на YouTube в России

В рейтинг популярных музыкальных видео на YouTube в России вошел клип Face «Юморист», расположившись на десятом месте. Иван Дремин выпустил видео в начале феврале, и за это время клип набрал более 47 млн просмотров. «Юморист» понравился 1 млн пользователей, а 93 тысяч человек поставили «дизлайк».

Песня «Юморист» стала саундтреком к одноименному фильму Михаила Идова. Режиссер же снял и клип на этот трек. Съемка видео проходила в кабаре-театре Санкт-Петербурга.