Музыкальные сервисы начали подводить итоги уходящего года. Так, YouTube опубликовал рейтинг клипов, которые россияне смотрели в 2019 году. В него вошли работы Артура Пирожкова, Artik & Asti, Егора Крида, Rasa, Тимы Белорусских и других.
Клип Face вошел в топ-10 популярных видео на YouTube в России
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Фото:YouTube
В рейтинг популярных музыкальных видео на YouTube в России вошел клип Face «Юморист», расположившись на десятом месте. Иван Дремин выпустил видео в начале феврале, и за это время клип набрал более 47 млн просмотров. «Юморист» понравился 1 млн пользователей, а 93 тысяч человек поставили «дизлайк».
Песня «Юморист» стала саундтреком к одноименному фильму Михаила Идова. Режиссер же снял и клип на этот трек. Съемка видео проходила в кабаре-театре Санкт-Петербурга.
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