Картина расскажет о новом поколении суперсекретных агентов. Главные роли исполняют Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.
В кинотеатрах Уфы выходит фильм «Ангелы Чарли»
Режиссер ленты － Элизабет Бэнкс, известная по второй части «Идеального голоса». По ее словам, ни в одном фильме не было женщин, которые могли бы постоять за себя. «Они свершили революцию и стали символом перемен», － сказала режиссер.
Саундтрек к картине записали Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей. Клип к песне сняла Ханна Люкс Дэвис.
Премьера фильма состоится 14 ноября. Возрастной маркет － 16+.
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