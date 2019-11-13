В кинотеатрах Уфы выходит фильм «Ангелы Чарли»

Режиссер ленты － Элизабет Бэнкс, известная по второй части «Идеального голоса». По ее словам, ни в одном фильме не было женщин, которые могли бы постоять за себя. «Они свершили революцию и стали символом перемен», － сказала режиссер.

Саундтрек к картине записали Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей. Клип к песне сняла Ханна Люкс Дэвис.

Премьера фильма состоится 14 ноября. Возрастной маркет － 16+.