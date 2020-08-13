На Первом канале стартовал показ игр сезона Премьер-лиги МС КВН. В третьей игре третьей игры 1/4 финала сыграет уфимская команда «Лица Республики».
Трансляцию игры уфимской команды КВН покажут в кинотеатре
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Фото: Марина Мухтарова
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на большом экране автокинотеатра «Три шурупа» (нижняя парковка парка Гафури, въезд с улицы Рихарда Зорге).
В программе мероприятия:
– встреча с командой КВН «Лица Республики»;
– розыгрыш футболок с логотипом команды;
– просмотр игры на большом экране.
Начало – в 23.00. Вход свободный.
В игре также приняли участие команды из Кемерово, Москвы, Новосибирска, Нарьян-Мара, Таганрога. Оценки ставило жюри, которое состояло из участников Высшей лиги Международного союза КВН.
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