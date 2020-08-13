Трансляцию игры уфимской команды КВН покажут в кинотеатре

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на большом экране автокинотеатра «Три шурупа» (нижняя парковка парка Гафури, въезд с улицы Рихарда Зорге).

В программе мероприятия:

– встреча с командой КВН «Лица Республики»;

– розыгрыш футболок с логотипом команды;

– просмотр игры на большом экране.

Начало – в 23.00. Вход свободный.

В игре также приняли участие команды из Кемерово, Москвы, Новосибирска, Нарьян-Мара, Таганрога. Оценки ставило жюри, которое состояло из участников Высшей лиги Международного союза КВН.