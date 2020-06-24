Международный молодежный фестиваль короткометражного кино «Сияние» в этом году пройдет в особом формате из-за ситуации по коронавирусу.
Уфимский фестиваль короткометражного кино «Сияние» пройдет с 7 по 11 июля
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kinofest.info
Фестиваль «Сияние» включает в себя конкурс короткометражных фильмов, мастер-классы по кинопроизводству, встречи с кинодеятелями и открытые показы лучших работ участников фестиваля. Принять участие в нем могут молодые люди от 14 до 25 лет из России и других стран мира.
В конце мая был сформирован шорт-лист конкурса. В 2020 году в нем конкурируют режиссеры из 110 стран, в том числе Франции, Великобритании, Канады, Австралии, Германии, США, Италии и Швеции, и 50 регионов России. В жюри, помимо продюсеров и кинокритиков, будет и уфимский рэпер Thomas Mraz.
Фестиваль «Сияние» пройдет онлайн с седьмого по 11 июля. Информация о трансляции будет в соцсетях фестиваля и на официальном сайте.
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