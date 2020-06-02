Кастинг продлится до 8 июня 2020 года. Режиссер сериала – Евгений Никитин, автор короткометражки «Стрела», победившей на Фестивале независимого кино в 2018 году.
В Уфе ищут актеров на съемку молодежного сериала
1. Ромчик. Игровой возраст – 15-16 лет. Телосложение – пухлый/полный/толстый. Рост – 170-180 см.
Роль: застенчивый и неуверенный в себе подросток. Пишет рэп дома, но никому не показывает.
2. Даша. Игровой возраст – 15-16 лет. Рыжие волосы. Крашеные или натуральные. Телосложение – стройное. Рост – от 155 до 170 см.
Роль: провокаторша, инстаблогерша/тиктокерша в небольшом городке.
3. Олег Филиппов. Он же «Кабан» (или «Кощей») Игровой возраст – 21 год. Телосложение – мощный или очень спортивный. Рост – 175-185.
Роль: главарь местной банды. Сидел в тюрьме. После выхода из тюрьмы не нашел себе места в мирной жизни и решил навязать воровские понятия местным подросткам. Живет «по понятиям».
4. Батя. Рублев Антон Романович, отец Ромчика Рублева. Игровой возраст – 45 лет. Телосложение – среднее или худощавое.
Роль: получил 10 лет за преступление, которого не совершал. Через 8 лет вышел по УДО после того, как его жена погибла. Вернулся домой к сыну. Живут вдвоем. Антон Романович «выпал из жизни». Современную молодежь он считает глупой.
5. Егор Баранов. Игровой возраст – 18-19 лет. Телосложение – накачанный (плотный, но не качок). Рост – 170-180.
Роль: участник местной банды, правая рука главаря. Спортсмен, призер чемпионата России по тайскому боксу среди юниоров.
6. Арсений Синицын. Кличка – «Синий». Игровой возраст – 18-19 лет. Тощее телосложение. Рост 180-190 см. Обожает игры CS GO, Dota 2. Живет в квартире только с мамой и по большому счет предоставлен самому себе. Роль – участник местной банды.
Съемки планируются в конце июня в Уфе. Заявку можно отправить на почту: casting.ufarap@gmail.com.
В заявке надо указать:
– ФИО.
– Год рождения.
– Актерский опыт/сценический опыт. Для заявки на Ромчика – читаете ли рэп/ссылка на треки.
– Две фотографии: где хорошо видно лицо и в полный рост, четкое изображение.
– Контакты для связи.
– Тема письма: «Кастинг. Рубль».
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