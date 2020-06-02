В Уфе ищут актеров на съемку молодежного сериала

​3. Олег Филиппов. Он же «Кабан» (или «Кощей») Игровой возраст – 21 год. Телосложение – мощный или очень спортивный. Рост – 175-185.

Роль: главарь местной банды. Сидел в тюрьме. После выхода из тюрьмы не нашел себе места в мирной жизни и решил навязать воровские понятия местным подросткам. Живет «по понятиям».