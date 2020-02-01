На борту самолетов компании «Аэрофлот» можно будет посмотреть сериал «И это все Роберт»

«Аэрофлот» приобрел права на показ сериала «И это все Роберт» на борту своих самолетов. «Если у вас достаточно долгий перелет, то вы сможете посмотреть мой сериал», — написал в Facebook автор идеи и продюсер проекта Марат Ахметшин.

Один из самых успешных бизнесменов Уфы снимал его с кинематографистами Андреем Линичем и Риязом Исхаковым. Первый выступил режиссером, а второй — оператором. В главных ролях — Александр Сергеев, Марат Хасанов, Полина Зиновьева и другие.

Марат Ахметшин поддерживает и продюсирует множество проектов в сфере живописи, кино и искусства в целом. Об этом и многом другом читайте в нашем материале.