В кинотеатрах Уфы стартует боевик о приключениях Харли Квинн

После событий «Отряда самоубийц» к власти в Готэме приходят криминальные боссы — банда Черной Маски во главе с бизнесменом Романом Сионисом. Харли Квинн, поглощенная свободной жизнью без Джокера, объединяется с другими девушками-супергероинями — Охотницей, Черной Канарейкой и Рене Монтойя — чтобы спасти Кассандру, похищенную бандитами.

Главные роли в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» исполнили Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн Макгрегор, Бояна Новакович, Джерни Смоллетт и другие. Режиссером выступила Кэти Янь, вселенную DC Comics для нового фильма адаптировал Чак Диксон.