В картине героиня не только переживает тяжелое расставание с безумным королем преступного мира Джокером, но и собирает команду, чтобы поставить на место самого гнусно-самовлюбленного злодея Готэма.
В кинотеатрах Уфы стартует боевик о приключениях Харли Квинн
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kinoteatr.ru
После событий «Отряда самоубийц» к власти в Готэме приходят криминальные боссы — банда Черной Маски во главе с бизнесменом Романом Сионисом. Харли Квинн, поглощенная свободной жизнью без Джокера, объединяется с другими девушками-супергероинями — Охотницей, Черной Канарейкой и Рене Монтойя — чтобы спасти Кассандру, похищенную бандитами.
Главные роли в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» исполнили Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн Макгрегор, Бояна Новакович, Джерни Смоллетт и другие. Режиссером выступила Кэти Янь, вселенную DC Comics для нового фильма адаптировал Чак Диксон.
Приключения героини стартуют на широких экранах Уфы с 6 февраля в кинотеатрах «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерее ART». Билеты можно приобрести по ссылке.
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