Мультфильм с героями наборов Playmobil покажут на экранах Уфы

В анимационном фильме «Playmobil фильм: Через вселенные» Чарли и Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски: вместе с новым другом Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях. Но добраться туда можно только через пять киновселенных.

В Уфе премьера состоится в «Синема Парк Семья» 25 января в 12.30, билеты уже можно приобрести по ссылке. В широкий кинотеатральный прокат анимационный фильм выходит 30 января.