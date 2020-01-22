В кинотеатрах Уфы стартует продолжение экшн-комедии с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

Оригинальные «Плохие парни» вышли на большие экраны в 1995 году, а его продолжение, «Плохие парни 2», было выпущено в прокат 17 лет назад. И вот детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт снова вместе, чтобы в последний раз отправиться на встречу приключениям в фильме «Плохие парни навсегда». Эти парни по-прежнему готовы задать жару опасным преступникам, а помогают им в этом смекалка, чувство юмора и другие нестандартные методы.

Продюсером картины выступает Джерри Брукхаймер, ответственный за создание оригинальных картин, так что новая лента отдает дань уважения прошлому. Фильм уже стал лидером проката в США: о съемках фильма Мартин Лоуренс впервые объявил в 2013 году, так что релиза картины фанаты ждали семь лет. А сайт Rotten Tomatoes (американский аналог «Кинопоиска») дал фильму 75% рейтинга, основанного на 156 положительных рецензиях.

Приключения детективов в новой части экшн-комедии покажут на больших экранах Уфы с 23 января.