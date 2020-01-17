Начались съемки фильма «Дневник поэта». Режиссером является Булат Юсупов, известный по картинам «Бабич» и «Первая республика».
Более 1 млн рублей собрали для съемок картины о народном поэте Башкортостана Рами Гарипове
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vk.com/ramigaripov
Булат Юсупов продолжает серию фильмов, посвященных выдающимся деятелям культуры Башкортостана. На этот раз он снимает ленту о Рами Гарипове.
20 сентября 2019 года начался сбор денег для съемок «Дневника поэта». Как сообщил интернет-портал «Культурный мир Башкортостана», на сегодняшний день сумма составляет 1 005 500 рублей. Продюсер картины Леонид Филинов написал в Facebook, что «фильм уже стал по-настоящему народным».
Ранее мы сообщали, что съемки пройдут в местах, где бывал Рами Гарипов, — Уфе, Салаватском районе, Москве, Нижнем Новгороде и Узбекистане. Главную роль сыграет актер Башдрамтеатра им. Мажита Гафури Артур Кунакбаев.
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