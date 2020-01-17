Более 1 млн рублей собрали для съемок картины о народном поэте Башкортостана Рами Гарипове

Булат Юсупов продолжает серию фильмов, посвященных выдающимся деятелям культуры Башкортостана. На этот раз он снимает ленту о Рами Гарипове.

20 сентября 2019 года начался сбор денег для съемок «Дневника поэта». Как сообщил интернет-портал «Культурный мир Башкортостана», на сегодняшний день сумма составляет 1 005 500 рублей. Продюсер картины Леонид Филинов написал в Facebook, что «фильм уже стал по-настоящему народным».

Ранее мы сообщали, что съемки пройдут в местах, где бывал Рами Гарипов, — Уфе, Салаватском районе, Москве, Нижнем Новгороде и Узбекистане. Главную роль сыграет актер Башдрамтеатра им. Мажита Гафури Артур Кунакбаев.