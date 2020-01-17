Реставрацию корейского фильма в Уфе покажут в 4К

Картина о незадачливом пьянице начинается как комедия, а пройдя через стадии детектива, драмы и психологического триллера, поднимается на уровень кровавых шекспировских трагедий. 1988 год. Бизнесмен по имени О Дэ-cу в день трехлетия своей дочери совершает череду недальновидных поступков, после которых его похищают и помещают в комнату без окон на пятнадцать лет.

Показ пройдет 18 января в Синема Парк Галереи ART. Билеты уже можно приобрести по ссылке.