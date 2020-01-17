В Уфе состоится спецпоказ фильма «Под водой»

Для Уильяма Юбэнка «Под водой» – третья работа в роли режиссера. По данным «КиноПоиска», на создание фильма ушло 60 миллионов долларов.

Лента расскажет о команде ученых, которые переживают землетрясение на подводной исследовательской станции.

Премьера в Уфе состоится в кинотеатре «Синема Парк Галерея Арт» в 20.00. Билеты можно купить здесь.