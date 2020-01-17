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В Уфе состоится спецпоказ фильма «Под водой»

Режиссер картины – Уильям Юбэнк. В фильме снялись Кристен Стюарт, ТиДжей Миллер, Джессика Хенвик, Венсан Кассель, Джон Галлахер и Мамуди Ати.

  • vk.com/kristenstew_com

Для Уильяма Юбэнка «Под водой» – третья работа в роли режиссера. По данным «КиноПоиска», на создание фильма ушло 60 миллионов долларов.

Лента расскажет о команде ученых, которые переживают землетрясение на подводной исследовательской станции.

Премьера в Уфе состоится в кинотеатре «Синема Парк Галерея Арт» в 20.00. Билеты можно купить здесь.

ufasobakaru,
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