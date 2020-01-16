16 января в прокат выходит картина Николаса Песке, известного по фильму «Пирсинг». В главных ролях: Андреа Райзборо, Демиан Бишир, Джон Чо, Бетти Гилпин, Лин Шэй и Джеки Уивер.
В кинотеатрах Уфы выходит фильм «Проклятие»
В основу картины положен одноименный фильм Такаси Симидзу: режиссер получил предложение от Сэма Рэйми адаптировать картину для других стран. «Учитывая мою любовь к серии, я решил, что и другие зрители заслуживают своё ''Проклятие''», — сказал продюсер.
Создатели нового фильма постарались сделать настоящий детектив. Они считают, что «это будет непросто, но удивительно приятно».
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