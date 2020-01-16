В кинотеатрах Уфы выходит фильм «Проклятие»

В основу картины положен одноименный фильм Такаси Симидзу: режиссер получил предложение от Сэма Рэйми адаптировать картину для других стран. «Учитывая мою любовь к серии, я решил, что и другие зрители заслуживают своё ''Проклятие''», — сказал продюсер.

Создатели нового фильма постарались сделать настоящий детектив. Они считают, что «это будет непросто, но удивительно приятно».