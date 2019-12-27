Проект «Nick Jr. в кино» представляет новый 44-минутый эпизод мультсериала про отважных щенков. Новые приключения Райдера и его друзей покажут в одном из кинотеатров города.
На больших экранах Уфы покажут специальный выпуск «Щенячьего патруля»
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kinoteatr.ru
На этот раз Бухта Приключений превратится в настоящий автодром. И щенку Маршаллу придется участвовать в соревнованиях вместо легендарного гонщика Врума.
Премьера выпуска состоится 28 декабря в 12.30 в кинотеатрах «Синема Парк Галерея Арт». Билеты можно приобрести по ссылке.
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