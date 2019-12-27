На больших экранах Уфы покажут специальный выпуск «Щенячьего патруля»

На этот раз Бухта Приключений превратится в настоящий автодром. И щенку Маршаллу придется участвовать в соревнованиях вместо легендарного гонщика Врума.

Премьера выпуска состоится 28 декабря в 12.30 в кинотеатрах «Синема Парк Галерея Арт». Билеты можно приобрести по ссылке.