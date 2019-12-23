Актер Милош Бикович приехал в Уфу на премьеру фильма «Холоп»

Милош Бикович приехал в Уфу впервые. По словам актера, ему предложили выбрать еще один город, помимо Москвы, где он сможет презентовать эту картинку. И так как Милош Бикович ни разу не слышал про Уфу, актер решил приехать сюда. Он также добавил, что город ему понравился, и летом Милош Бикович собирается приехать в Уфу уже как турист.

Помимо этого, актер рассказал, что не хотел сниматься в «Холопе», потому что играл похожую роль в сериале «Отель Элеон», но продюсеры фильма уговорили его.

Сам фильм Милошу Биковичу понравился. Он отметил, что эта картина не просто смешная, но и полезная и теплая: здесь есть человеческая история, история отца и сына, история мажора и история любви.

Актер также признался, что во время съемок ему приходилось принимать таблетки, потому что у него была аллергия на сено и костюмы, которые он носил.

Кроме того, Милош Бикович сказал пару слов и про российское кино. По его словам, оно поднимается и не уступает Голливуду.