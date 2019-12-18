В Уфе состоится показ четвертой части мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк»

Зима в этом году в тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная — прямо, как в прошлом году. Но, вот, пришла весна. Точнее — почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. И совсем было загрустили герои, если бы не конкурс песен. Ведь кто знает, за какими участниками стоят темные силы и на что они готовы, чтобы стать звездой.

Премьера мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4» состоится 21 декабря в 15.00 в кинотеатре «Синема Парк Семья», а за час до показа пройдет праздничная программа с розыгрышами и фотозоной. Билеты можно приобрести по ссылке.