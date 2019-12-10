В Уфе состоится показ фильма «Собаки не носят штанов»

Фильм расскажет о поисках любви через преодоление боли. Главный герой Юха потерял жену в результате несчастного случая, и с тех пор кардиохирург не может общаться с людьми, но встреча с Моной резко меняет его жизнь.

«Собаки не носят штанов» снят финном по имени Юкка-Пекка Валькеапяя: его премьера состоялась в Каннах на Двухнедельнике режиссеров. До фильма о БДСМ и травмах Валькеапяя снял две полнометражки: «Они сбежали» (2014) об огненных чувствах двух подростков-изгоев и «Чужой» (2008) о том, как круто может поменяться жизнь семьи, когда в нее вторгается незнакомец. Ни тот, ни другой до России не добрались.

Показ фильма пройдет в малом Зеленом зале кинотеатра «Родина» 12 декабря в 19.30. Обсудить картину можно будет в компании Сергея Бархатова и Аскара Басырова, ведущих программы «Кинофреш» на телеканале UTV. Билеты можно приобрести по ссылке.