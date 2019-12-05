На большие экраны выходит новый эпизод популярного во всем мире мультсериала о мегащенках. На этот раз патруль будет спасать Бухту Приключений от Леди-Сороки и коварного Гарольда Хамдингера, который изобрел замораживающий луч.
В кинотеатрах Уфы покажут новые приключения «Щенячьего патруля»
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kinoteatr.ru
Празднование Дня колокола стоит под угрозой. Пока все готовятся к церемонии, мегащенки спасают от замораживания весь город. Помимо этого, зрителя увидят, как Отважные птенцы перейдут на новый уровень.
Премьера эпизода «Щенячий патруль: Мегащенки и отважные птенцы» состоится 7 декабря в 12.30 в кинотеатре «Синема Парк Семья». Билеты можно приобрести по ссылке.
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