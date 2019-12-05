В кинотеатрах Уфы покажут новые приключения «Щенячьего патруля»

Празднование Дня колокола стоит под угрозой. Пока все готовятся к церемонии, мегащенки спасают от замораживания весь город. Помимо этого, зрителя увидят, как Отважные птенцы перейдут на новый уровень.

Премьера эпизода «Щенячий патруль: Мегащенки и отважные птенцы» состоится 7 декабря в 12.30 в кинотеатре «Синема Парк Семья». Билеты можно приобрести по ссылке.