В кинотеатрах Уфы стартует продолжение приключенческого экшна 1995 года

В продолжении блокбастера о приключениях четверых друзей, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру, но все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры – от засушливой пустыни до заснеженных гор.

На наших ностальгических чувствах будет играть звездный каст: Дуэйн Джонсон (который выступил еще и одним из продюсеров картины), Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк и Ник Джонас. Теперь членам команды нужно быть готовыми к самым неожиданным происшествиям во время своего путешествия. Им потребуется мужество и сноровка, чтобы пройти все уровни, иначе игра для них будет окончена, причем в прямом смысле слова.

Фантастический приключенческий экшн «Джуманджи: новый уровень» выйдет в формате широкого превью 6 декабря.