За время пандемии продажи секс-товаров выросли на 30%, а Instagram до сих пор ставит запрет на употребление слов, связанных с сексом. На постсоветском пространстве и без того было довольно сложно говорить об интимном, а так искать информацию становится еще сложнее. Кажется, сейчас – лучшее время, чтобы начать называть все своими именами.
В Уфе откроется дискуссионная площадка о сексуальном образовании
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unsplash.com / Antenna
В Уфе проведут живую дискуссию: проблемы в области сексуального образования обсудят вместе со спикерами: врачами, сексологами, педагогами и общественными деятелями. Первая встреча пройдет в сентябре этого года.
Проект «Сексуальное образование сквозь призму книг» является детищем команды книжного клуба Book Club: на каждой встрече участники интеллектуального сообщества после прочтения книги обсуждают ее, делятся своими мыслями и рассуждениями. По словам организаторов, участником клуба может стать любой человек от 18 лет, единственный критерий допуска – интерес к литературе.
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Рузиля Якупова,
Отсутствие полового воспитания, прививания защиты личных границ, искренних разговоров «об этом» приводят к ужасным последствиям, с которыми общество не может справиться. Мы хотим рассказать и доказать, что сексуальное образование – это образовательный подход и осознанность, а не нагота и развращение.
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Книжный клуб Book Club Ufa:
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