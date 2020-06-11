В Уфе откроется дискуссионная площадка о сексуальном образовании

В Уфе проведут живую дискуссию: проблемы в области сексуального образования обсудят вместе со спикерами: врачами, сексологами, педагогами и общественными деятелями. Первая встреча пройдет в сентябре этого года.

Проект «Сексуальное образование сквозь призму книг» является детищем команды книжного клуба Book Club: на каждой встрече участники интеллектуального сообщества после прочтения книги обсуждают ее, делятся своими мыслями и рассуждениями. По словам организаторов, участником клуба может стать любой человек от 18 лет, единственный критерий допуска – интерес к литературе.

Рузиля Якупова,

модератор и создатель книжного клуба

Отсутствие полового воспитания, прививания защиты личных границ, искренних разговоров «об этом» приводят к ужасным последствиям, с которыми общество не может справиться. Мы хотим рассказать и доказать, что сексуальное образование – это образовательный подход и осознанность, а не нагота и развращение.