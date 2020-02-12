В Уфе открывается литературный клуб

В Центральной городской библиотеке начинает работать литературный клуб «Километры мыслей». Организаторы будут проводить беседы о книгах разных жанров, устраивать викторины и розыгрыши.

15 февраля членам клуба предложат обсудить первый роман Джона Фаулза «Коллекционер». Он входит в британскую версию списка «100 лучших детективных романов всех времен».

Начало – в 12.00. Центральная городская библиотека находится по адресу ул. Комсомольская, 138.