В Уфе пройдет кастинг в последний сезон шоу «Танцы» на ТНТ

Кастинг в Уфе пройдет пятого июня, участие могут принять люди от 16 до 35 лет. Этот сезон «Танцев» объявлен заключительным, так что конкуренция наверняка будет плотной.

За семь лет существования шоу до топ-20 из представителей Башкортостана добирались только Тагир Гиндуллин (2019) и Алена Гуменная (2014).

Правила для участников кастингов:

– от одного до трех человек в одном коллективе;

– участникам нужно подготовить танцевальное выступление длительностью 1,5 минуты. Жанр может быть любой;

– при себе необходимо иметь паспорт. Участникам моложе 18 лет, помимо паспорта, необходимо письменное согласие от родителей на участие в кастинге;

– при себе надо иметь музыкальный трек, под который вы будете танцевать, в хорошем качестве на флешке (кроме музыкальной композиции, никакой другой информации на флешке не должно быть, флешка будет возвращена);

– при себе надо иметь заполненную анкету на флешке, и эту же анкету распечатанную. Анкету вам пришлют на почту в ответ на вашу заявку;

– форма одежды на кастинге должна быть такой же, в какой вы предполагаете участвовать в телевизионном кастинге! Не забывайте, что внешний вид так же важен, как и ваш танец.

Заполнить и отправить анкету можно по этой ссылке. Важно указать номер телефона, по которому с вами потом свяжутся продюсеры. Телефон для связи: +7(961) 051-35-27.