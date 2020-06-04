Музей имени Нестерова возобновляет прием посетителей

Работу с посетителями музей имени Нестерова возобновит во вторник, девятого июня. Он будет открыт во все дни с 10.00 до 18.30, кроме воскресенья и понедельника; в субботу музей работает с 12.00 до 20.30.

Касса во все дни закрывается за 30 минут до окончания работы музея. Он располагается по адресу: улица Гоголя, 27, информацию можно получить по телефону: 8 (347) 272 1385.

Администрация музея предупреждает о необходимости ношения масок и перчаток в помещении, а также соблюдения дистанции в полтора метра между каждым посетителем. Экскурсии проводятся как индивидуально, так и группами в составе не более пяти человек.