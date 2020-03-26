Всемирную фольклориаду переносят на 2021 год

VI Всемирная фольклориада состоится, но из-за эпидемии коронавируса ее перенесут на 2021 год – об этом сообщил Радий Хабиров на встрече с СМИ.

Фольклориада должна была пройти в этом году с 18 июля по первое августа в Уфе. Этот крупнейший фестиваль фольклора проводится во всем мире раз в четыре года. В город должны были съехаться порядка трех тысяч артистов и мастеров из 85 стран мира, чтобы представить свою культуру в танцах, традиционной музыке, кухне, костюмах и сценическом искусстве.

Подготовка к проведению фестиваля началась еще в начале 2018 года. В этом году проводились конкурсы на лучший символ и сувениры для мероприятия.