Эпидемия коронавируса предсказуемо повлияла и на главное культурное событие года. Ранее организаторы отмечали, что шансы на проведение фестиваля этим летом невелики.
Всемирную фольклориаду переносят на 2021 год
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Фото: Pilar Olivares
VI Всемирная фольклориада состоится, но из-за эпидемии коронавируса ее перенесут на 2021 год – об этом сообщил Радий Хабиров на встрече с СМИ.
Фольклориада должна была пройти в этом году с 18 июля по первое августа в Уфе. Этот крупнейший фестиваль фольклора проводится во всем мире раз в четыре года. В город должны были съехаться порядка трех тысяч артистов и мастеров из 85 стран мира, чтобы представить свою культуру в танцах, традиционной музыке, кухне, костюмах и сценическом искусстве.
Подготовка к проведению фестиваля началась еще в начале 2018 года. В этом году проводились конкурсы на лучший символ и сувениры для мероприятия.
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