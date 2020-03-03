Стартовал конкурс на лучшие сувениры для Фольклориады-2020

Конкурс на разработку лучшей сувенирной продукции анонсировал оргкомитет VI Всемирной фольклориады. В нем могут принять участие мастера и компании, имеющие возможность производства тиражом от двух тысяч штук.

Категории конкурса: башкирский VIP-сувенир с логотипом Фольклориады, текстильный сувенир (этно-стиль) и полиграфический сувенир (башкирская тематика, логотип).

Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку и этикетку и вместе с эскизами или фото образцов отправить их на почту folkrb2020@mail.ru до 20 марта. Образцы заявок и другая информация о конкурсе есть в официальном положении на сайте Фольклориады-2020.

Символ фестиваля пока неизвестен: его тоже определят по итогам конкурса, который продлится до 31 марта.