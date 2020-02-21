Ксения Собчак: «Уфа – это столица русского рэпа»

Видео набрало уже почти 2 миллиона просмотров на YouTube. Алсу призналась, что об уфимском рэпе ничего не слышала.

«Сейчас я тебя посвящу, хоть не зря с тобой поехала. Уфа, между прочим, это музыкальная столица России. Ты знаешь об этом? Была столицей рока: Земфира, ДДТ – это все здесь. Но сейчас Уфа – столица рэпа, конечно же. И главные рэперы России сейчас из Уфы.

Face из Уфы, Boulevard Depo из Уфы, это дико популярно. Thomas Mraz из Уфы, это друг Оксимирона, музыкант. То есть сейчас самая модная рэп-музыка на самом деле оттуда, Уфа – конкретно столица русского рэпа», – поведала Собчак Алсу, после чего включила ей трек Boulevard Depo – фит с Pharaoh «5 минут назад».