Стартовал конкурс на лучший символ Фольклориады-2020

О запуске конкурса объявил в соцсетях Радий Хабиров. Новый символ должен отражать размах и специфику главного культурного события года и будет использоваться наряду с официальной символикой CIOFF 2020.

Эскиз и описание можно отправить на почту: symbol@folkloriada2020.com до 31 марта. Победителя пригласят на торжественную церемонию открытия, которая состоится 18 июля в Уфе.

Фольклориада-2020 продлится с 18 июля по 1 августа и займет все открытые концертные площадки Уфы, главные мероприятия пройдут в амфитеатре за Конгресс-холлом, где находится этнопарк «Ватан». За это время в столице республики дадут представления около трех тысяч артистов и мастеров из 85 стран мира.