В музеях Башкортостана можно сделать селфи в рамках акции #MuseumSelfie

Условия акции просты: сделать селфи на фоне экспоната и опубликовать фото в соцсетях с хештегом #МузейноеСелфи (для Рунета) или #MuseumSelfie (для зарубежного сегмента). Кроме них, можно ставить #КультурноеСелфи или #CultureSelfie.

Цель акции — популяризация музеев. Впервые она прошла в 2014 году, а придумали #MuseumSelfie авторы блога Culture Themes. По их словам, флешмоб носит исключительно развлекательный характер и не должен быть политизирован.

Не знаете, в какой музей сходить? «Уфа.Собака.ru» сделала подборку выставок, которые стоит посетить в январе.