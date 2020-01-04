В новогодние праздники Музей истории города Уфы работает бесплатно

4, 5, 7 и 8 января Музей истории города Уфы работает с 10.00 до 19.00, а 6 января — выходной день.

По данным пресс-службы Администрации города, помимо основной экспозиции, посетители смогут увидеть выставку известного художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева. Она будет работать до 10 января.

«Уфа.Собака.ru» также собрала четырнадцать выставок, которые стоит посетить на каникулах: от «НаивНо» в «Арт Лабе» и «Графики» в «Галереи ART» до «Многоцветия традиций» в Уфимской художественной галереи и «Пространства и времени» в Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова.