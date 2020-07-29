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В Башкортостане благоустроят Кандрыкуль и Голубое озеро

В Минэкологии состоялось совещание, посвященное вопросам благоустройства северного берега озера Кандрыкуль в Туймазинском районе и памятника природы «Озеро-родник Голубое» в Кармаскалинском районе.

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Оба озера крайне популярны среди отдыхающих и туристов и занесены в перечень особо охраняемых природных объектов.

На совещании запланировали разработку решений, направленных на уменьшения вреда, причиняемого отдыхающими этим территориям, а также создание инфраструктуры, регулирующей правила поведения посетителей.

Для финансирования проектов планируют привлечь инвесторов. Конкретные предложения по облагораживанию и мерам защиты территорий будут представлены на следующем совещании, которое состоится 19 августа.

Павел Авдеев,
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