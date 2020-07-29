В Башкортостане благоустроят Кандрыкуль и Голубое озеро

Оба озера крайне популярны среди отдыхающих и туристов и занесены в перечень особо охраняемых природных объектов.

На совещании запланировали разработку решений, направленных на уменьшения вреда, причиняемого отдыхающими этим территориям, а также создание инфраструктуры, регулирующей правила поведения посетителей.

Для финансирования проектов планируют привлечь инвесторов. Конкретные предложения по облагораживанию и мерам защиты территорий будут представлены на следующем совещании, которое состоится 19 августа.