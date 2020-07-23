В Башкортостане ликвидированы все лесные пожары

Как сообщает Минлесхоз, в течение дня 22 июля было ликвидировано четыре пожара: три – в Белорецком районе и один – в Бурзянском.

К вечеру все возгорания были потушены, действующих пожаров нет. Лесопожарные силы и волонтеры возвращаются на базы.

С 22 июня на территории республики действовал особый противопожарный режим: было запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы на участках, примыкающих к лесам. В Минлесхозе не исключали, что наложат запрет на отдых в лесах, если ситуация ухудшится.