Уфимцев приглашают принять участие в экологической акции у горы Торатау

Основная цель акции – напомнить туристам главное правило: «принес – забери».

Волонтеры очистят тропу, ведущую к подножию и на вершину горы, узнают о геологическом и природном наследии геопарка «Торатау», а также примут участие в установке информационных знаков, призывающих не загрязнять окружающую среду.

Кроме того, участники акции смогут ознакомиться с наиболее удобными маршрутами для восхождения на Торатау. Начало субботника – в 10.00, сбор у подножия горы (пост охраны). Инвентарь (мешки, перчатки) выдается.