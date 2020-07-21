Акция пройдет в субботу, 25 июля, при поддержке Министерства природопользования и экологии республики Башкортостан. К участию приглашаются все желающие.
Уфимцев приглашают принять участие в экологической акции у горы Торатау
-
vk.com/geoparktoratau
Основная цель акции – напомнить туристам главное правило: «принес – забери».
Волонтеры очистят тропу, ведущую к подножию и на вершину горы, узнают о геологическом и природном наследии геопарка «Торатау», а также примут участие в установке информационных знаков, призывающих не загрязнять окружающую среду.
Кроме того, участники акции смогут ознакомиться с наиболее удобными маршрутами для восхождения на Торатау. Начало субботника – в 10.00, сбор у подножия горы (пост охраны). Инвентарь (мешки, перчатки) выдается.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.