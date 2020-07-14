В Башкортостане построят мусороперерабатывающий комплекс европейского уровня

Новый мусороперерабатывающий комплекс создадут в Бирском районе, строительством займется тверская организация «ЭкоПиролиз».

В комплексе будет использоваться первая в России пиролизная установка. При переработке отходов методом пиролиза мусор сжигается в условиях вакуума, на выходе получаются смеси газов, масло и уголь или поликарбон – все это повторно используется в производстве.

По сравнению с другими методами утилизации, в том числе сжиганием, у пиролизных установок есть множество преимуществ: они не загрязняют окружающую среду, остается меньше неиспользуемого шлака, а на получаемые при переработке газ, масло и уголь высокий спрос в производстве.