В течение пяти лет будет рассортирован и переработан мусор на ближайшем полигоне, территорию вокруг него облагородят. Общий объем инвестиций в проект составит 3,8 миллиарда рублей.
В Башкортостане построят мусороперерабатывающий комплекс европейского уровня
Новый мусороперерабатывающий комплекс создадут в Бирском районе, строительством займется тверская организация «ЭкоПиролиз».
В комплексе будет использоваться первая в России пиролизная установка. При переработке отходов методом пиролиза мусор сжигается в условиях вакуума, на выходе получаются смеси газов, масло и уголь или поликарбон – все это повторно используется в производстве.
По сравнению с другими методами утилизации, в том числе сжиганием, у пиролизных установок есть множество преимуществ: они не загрязняют окружающую среду, остается меньше неиспользуемого шлака, а на получаемые при переработке газ, масло и уголь высокий спрос в производстве.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.