Загрязнение окружающей среды пластиком – одна из главных на сегодняшний день экологических угроз для планеты. ПЭТ-бутылки составляют около трети от всех отходов, производимых человеком.
В Башкортостане может появиться переработка и вторичное использование пластиковых бутылок
Переработку и вторичное использование ПЭТ-бутылок планирует развивать предприятие «Полиэф», расположенное в Благовещенске.
Как сообщает «Коммерсантъ», это предприятие вынесло на общественные слушания проект, предполагающий запуск установки по доочистке и сортировке хлопьев, получаемых из переработанных пластиковых бутылок, с последующим использованием их в производстве.
Проект проходит предварительный этап согласования, то есть пока что он на очень ранней стадии. Слушания пройдут в Благовещенске 30 июня.
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