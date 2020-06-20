В Башкортостане может появиться переработка и вторичное использование пластиковых бутылок

Переработку и вторичное использование ПЭТ-бутылок планирует развивать предприятие «Полиэф», расположенное в Благовещенске.

Как сообщает «Коммерсантъ», это предприятие вынесло на общественные слушания проект, предполагающий запуск установки по доочистке и сортировке хлопьев, получаемых из переработанных пластиковых бутылок, с последующим использованием их в производстве.

Проект проходит предварительный этап согласования, то есть пока что он на очень ранней стадии. Слушания пройдут в Благовещенске 30 июня.