В Башкортостане усилят контроль за состоянием экологии

По планам, к 2024 году в республике будет построено семь автоматизированных станций контроля загрязнения воздуха.

Также в подпрограмму «Совершенствование системы управления отходами производства и потребления» добавлены три показателя: доля обустроенных площадок для мусорных контейнеров, обеспечение контейнерами для раздельного сбора мусора и доля ликвидированных свалок. К 2024 году планируют довести каждый из этих показателей до 100%.

Всего Башкортостан за 16 лет (с 2014 по 2030 годы) потратит более 35,7 миллиардов рублей на госпрограмму «Экология и природные ресурсы», из них 2,88 миллиарда – из средств федерального бюджета и 19,55 миллиардов выделят инвесторы.