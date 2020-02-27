Постройка нового комплекса в Благовещенске позволит повторно использовать до 60% ресурсов и сократить количество стихийных свалок.
Строительство нового мусоросортировочного комплекса в Башкортостане начнется в 2020 году
Строительством займется компания «Регион-Капитал», ее руководитель Айрат Максадов заверил, что причинение комплексом вреда окружающей среде полностью исключено.
Первый этап строительства начнется уже в этом году: заложат сам мусоросортировочный комплекс и полигон для хранения отходов. На втором этапе (2021-2022 годы) организуют производство резиновой крошки и других продуктов вторичной переработки. На третьем этапе (2022-2024 годы) обеспечат переработку остатков.
Туда будут свозиться отходы со всего Благовещенского района, с Павловки, а также Уфимского, Нуримановского и Кушнаренковского районов. Стоимость проекта оценивают в 937 миллионов рублей, часть средств выделят инвесторы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.