Строительство нового мусоросортировочного комплекса в Башкортостане начнется в 2020 году

Строительством займется компания «Регион-Капитал», ее руководитель Айрат Максадов заверил, что причинение комплексом вреда окружающей среде полностью исключено.

Первый этап строительства начнется уже в этом году: заложат сам мусоросортировочный комплекс и полигон для хранения отходов. На втором этапе (2021-2022 годы) организуют производство резиновой крошки и других продуктов вторичной переработки. На третьем этапе (2022-2024 годы) обеспечат переработку остатков.

Туда будут свозиться отходы со всего Благовещенского района, с Павловки, а также Уфимского, Нуримановского и Кушнаренковского районов. Стоимость проекта оценивают в 937 миллионов рублей, часть средств выделят инвесторы.