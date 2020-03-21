В Уфе соединят улицы Айская и Менделеева

Согласно текущему Генплану, улицу Айская продлят до Менделеева, новый участок проложат между жилыми комплексами «Иремель» и «Московский».

Таким образом хотят разгрузить движение на Бакалинской и Менделеева и оптимизировать проезд до проспекта Салавата Юлаева.

Также проект подразумевает реконструкцию улицы Рабкоров на участке от Высотной до Степана Кувыкина протяженностью 752 метра, обустройство улиц Высотная с четырехполосным движением и Академика Ураксина.