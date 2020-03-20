В Уфе на трех улицах расширят проезжую часть

Проект подразумевает снос нескольких зданий в квартале: хозяйственных объектов, двухэтажного общественного здания, частных и малоэтажных жилых домов.

На освободившейся территории построят шесть многоэтажных жилых домов высотой от девяти до 33 этажей, школу на 1100 мест на Мингажева и детский сад на 240 детей.

Также будет значительно расширена проезжая часть на ближайших улицах: Мингажева и Коммунистическая – с двух до четырех полос, а на Воровского будет трехполосное одностороннее движение. Авторы проекта надеются, что это поможет разгрузить дороги в центре города.