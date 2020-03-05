Движение транспорта по улице Октябрьской революции ограничат частично

Мэр Уфы Ульфат Мустафин недавно сообщил о том, что наиболее подходящий вариант для обустройства уфимского «Арбата» – это улица Октябрьской революции, так как на ней сохранились дома конца 19 – начала 20 века.

На эту новость многие жители отреагировали негативно, так как это может еще сильнее загрузить дороги в центре города. Сегодня уточнили, что машины по улице будут ездить: останется одностороннее движение. Такое решение предложила экспертная группа, которая изучила трафик и уверена на сто процентов в том, что постройка уфимского «Арбата» не повлияет на ситуацию на дорогах.

Обсуждение создания пешеходной улицы в Уфе началось еще несколько лет назад. В прошлом году представили два проекта: участок улицы Советской между Октябрьской революции и Пушкина с выходом на сквер Маяковского, а также улица вдоль «Арт-квадрата».

Вторую пешеходную улицу могут обустроить в микрорайоне Черниковка. Если проект утвердят, она расположится рядом с Первомайской.