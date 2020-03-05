В Уфе обновят два парка

Парк имени лесовода Георгия Рутто прилегает к санаторию «Зеленая Роща». В последнее время жители жаловались на его запущенность и количество мусора вдоль дорожек.

Непейцевский дендропарк расположен между улицей Шота Руставели и Уфимским шоссе и абсолютно не обустроен: за исключением асфальтированной дороги, нет практически ничего. В 19-м веке в Непейцевском дендропарке были высажены уникальные для Башкортостана растения, некоторые из них можно встретить и сегодня. А еще там очень много белок.

Работы в Непейцевском дендропарке начнутся весной, часть денег выделят инвесторы. Благоустройством займется группа компаний «Жилстройинвест».