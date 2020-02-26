Стало известно, когда в Уфе появится наземное метро

Аэропорт соединят с уфимской кольцевой дорогой на 23 станции, которая пока в планах. Сейчас проект уже в целом одобрен руководством республики и РЖД, установлены подрядчики, составляются сметы и ведутся рабочие совещания.

Следующий этап – проектирование, к 2024 году планируют приступить к строительству основных путей. Ранее на этот год был предварительно намечен запуск метро.

Идея проведения линии наземного метро в Уфе появилась еще в прошлом веке, но тогда пришли к выводу, что использовать существующую железную дорогу неудобно из-за ее удаленности от жилых кварталов.

В 2012 и 2015 годах «Городскую электричку» уже запускали в тестовом режиме, и за два месяца маршрутом воспользовались около тысячи пассажиров.