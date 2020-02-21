В Затоне установят мемориальный комплекс и благоустроят озеро

Сквер «Волна» – это единственное для жителей Затона место отдыха вдали от дорог и машин. За прошлые годы там проложили велодорожки и прогулочные тротуары, открыли спортивную площадку с зонами для паркура и скейтбординга, установили сцену и детский «Автогородок».

Также в планах благоустройство озера: его очистят, установят пешеходный мостик и террасу. Рядом расположатся кафе и места для отдыха. Парковку разместят на улицах Ахметова и Ирендык.

Кроме того, в сквере «Волна» откроют мемориальный комплекс для торжественных мероприятий. Дата завершения реконструкции пока неизвестна.