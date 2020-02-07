В Уфе начнут строить музей современного искусства

Председателем жюри станет обладатель Притцкеровской премии Арата Исодзаки.

Членами жюри выбраны профессор теории искусства в Государственной высшей школе дизайна Борис Гройс, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, урбанист и глава проектной группы Союза творческих территорий Петр Кудрявцев, который в составе консорциума стал победителем международного конкурса на концепцию парка «Зарядье».Также в жюри пригласят одного из художников, живущих и работающих в Уфе. Итоги конкурса станут известны в августе.

Проект будет финансировать Марат Ахметшин, совладелец телеком-оператора «Уфанет». По требованиям Главархитектуры Уфы, в музее должны располагаться вестибюль для временной экспозиции, зал на 300 человек, помещение для постоянной экспозиции и мастерские для художников. Во втором здании, так называемом Доме торжеств, разместят конференц-зал со сценой для приемов делегаций. В здании центра будут построены студии для проживания художников из других регионов, помещения для проведения обучающих курсов, сувенирно-книжные лавки, точки общественного питания.

Стоимость проекта составит 1 млрд рублей: строительные работы планируют начать в 2024 году, а сдать в эксплуатацию — в конце 2025 года. Предприниматель планирует экспонировать в центре работы российских и зарубежных художников.

В интервью Марат Ахметшин рассказал «Уфа.Собака.ru», как придумал и продвигает проект центра современного искусства в Уфе.