В лайфстайл центре «Башкирия» пройдет Urban Day. На мероприятии обсудят организацию современных детских площадок, использование морских контейнеров в строительстве и многое другое.
Архитектор и художник из Италии прочитает лекцию на Дне урбанистики в Уфе
13 декабря на Дне урбанистики выступят шесть спикеров. Куратор образовательного проекта «Место» Ольга Рокаль прочитает лекцию «Дети в городе», директор по развитию компании «ГринЛайн» Ирина Шушпанова — «Современные тенденции в зеленом строительстве», сооснователь архитектурной компании Ahmadullin Architects Азат Ахмадуллин — «Использование морских контейнеров в архитектуре», сооснователь «Проектной группы 8» Дмитрий Смирнов — «Как создать успешное общественное пространство? История превращения парковки в новый районный центр», исполнительный директор форума «Живые города» Александр Старков — «Люди делают место. Как горожане, власть и бизнес могут вместе сделать крутое пространство?», архитектор и художник из Италии Валерио Фести — «Город света». Открытие состоится в 15.00.
После в 19.00 пройдет Urban Battle, где две команды общественников и журналистов под руководством урбанистов разработают проект новой городской площади.
В конце мероприятия выступит группа «Катя Ямщикова».
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