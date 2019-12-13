Архитектор и художник из Италии прочитает лекцию на Дне урбанистики в Уфе

13 декабря на Дне урбанистики выступят шесть спикеров. Куратор образовательного проекта «Место» Ольга Рокаль прочитает лекцию «Дети в городе», директор по развитию компании «ГринЛайн» Ирина Шушпанова — «Современные тенденции в зеленом строительстве», сооснователь архитектурной компании Ahmadullin Architects Азат Ахмадуллин — «Использование морских контейнеров в архитектуре», сооснователь «Проектной группы 8» Дмитрий Смирнов — «Как создать успешное общественное пространство? История превращения парковки в новый районный центр», исполнительный директор форума «Живые города» Александр Старков — «Люди делают место. Как горожане, власть и бизнес могут вместе сделать крутое пространство?», архитектор и художник из Италии Валерио Фести — «Город света». Открытие состоится в 15.00.

После в 19.00 пройдет Urban Battle, где две команды общественников и журналистов под руководством урбанистов разработают проект новой городской площади.

В конце мероприятия выступит группа «Катя Ямщикова».