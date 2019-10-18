Уфа станет первым городом, откуда стартует гастрольный тур. На сцене артисты исполнят произведения современных поэтов. Все это будет сопровождаться живой музыкой.
Спектакль «Глухие согласные» впервые покажут в Уфе
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kulturarb.ru
В спектакле «Глухие согласные» сыграют известные актеры: Анастасия Панина (сериалы «Физрук», «Вышибала», «Психологини»), Любовь Аксенова (сериалы «Мажор 2», «Мажор 3», «Бывшие»), Вячеслав Макаров (скетч-шоу «Однажды в России», команда КВН «Камызяки») и другие. Специальный гость – народный артист России Виктор Вержбицкий, известный по фильмам «12», «Турецкий гамбит», «Ночной дозор».
Премьера состоится 28 октября в концертном зале «Башкортостан».
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