В Уфе представили артистов, которые выступят на Международном музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова

Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, основанный Ильдаром Абдразаковым, представил в Уфе солистов и оперных певцов, которые 13 марта торжественно откроют Международный музыкальный фестиваль.

С 12 по 24 марта в России пройдет Международный музыкальный фестиваль имени Ильдара Абдразакова, номинанта премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Уфы» и оперного оскара – премии International Opera Awards, обладателя двух «Грэмми» и лауреата «Золотой маски». 13 марта он торжественно откроется фестиваль в Уфе.

На торжественное открытие фестиваля пригласили знаменитого баса, приглашенного солиста Большого театра России, миланского театра «Ла Скала» Василия Ладюка. Для участия в концерте Ильдар Абдразаков отобрал несколько талантливых исполнителей со всего мира – заявки на выступления прислали более пятисот певцов. В числе выступающих будут две исполнительницы из Италии – меццо-сопрано Анна-Дорис Капителли и сопрано Мартина Грезия, несколько молодых российских исполнителей и даже один уфимец – Кирилл Белов, сын народного артиста Башкортостана Владимира Белова.

18 марта для отобранных исполнителей проведут мастер-класс, по результатам которого лучшим певцам дадут возможность выступить на сцене московского зала «Зарядье» вместе со знаменитым тенором Лоуренсом Браунли. Концерт будет проходить в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Клаудио Ванделли. На концерте также выступит еще одна уфимка – оперная певица Диляра Идрисова.

После этого фестиваль переместится в Альметьевск и Казань, где Ильдар Абдразаков исполнит арии Верди.