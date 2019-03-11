В Уфе представят иммерсивный спектакль с эффектом полного погружения

В «Арт-Квадрате» 30 и 31 марта пройдут премьерные показы нового иммерсивного спектакля «Соучастие» от студии «The Театр».

Театральный квест будет включать в себя четыре комнаты, в каждой из которых будет проходить отдельное действие. Как сообщили организаторы, с актерами шоу можно будет взаимодействовать, передвигаться по площадке и даже влиять на ход спектакля. Сюжет затронет глобальные темы XXI века: одежда, цены и ценности, будущее.

Режиссером спектакля стал Тигран Довлатбекян, работавший с Башкирским государственным театром оперы и балета, Молодежным театром и театром De Bufo.

Организаторы сообщили, что прохождение всех четырех комнат займет у зрителей около 2,5 часов. За два вечера спектакль сыграют восемь раз.