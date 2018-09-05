Программа «Театральной ночи - 2018» в Уфе

Башкирский академический театр драмы им. М.Гафури:

18:30 – интерактив со зрителями.

19:30 – кинопробы с Киностудией «Башкортостан», мастер-класс режиссера Булата Юсупова.

20:00 – показ спектакля «Я сотворил тебя» (Малый зал) и короткометражных фильмов с участием актеров театра (Большой зал).

Национальный молодежный театр им. М.Карима:

19:00 – показ спектаклей «Чума на оба ваши дома» и «Четыре жениха Диляфруз». Мастер-класс по режиссуре (зеленый зал).

Башкирский государственный театр оперы и балета:

19:00 – показ спектакля «Двойник Доры Маар» театра-студии Alter Ego.

Уфимский государственный татарский театр «Нур»:

18:00 – показ спектаклей «Дело было в переулке» и «Женщина из прошлого», развлекательная программа.

Государственный академический русский драматический театр Башкирии:

19:00 – театрализованное представление «Морской круиз».

Башкирский государственный театр кукол:

18:00 – игровая программа для детей, показ спектакля «Девочка и пришелец».

21:00 – постановка «Хроники путешествия Нильса», открытие выставки кукол.

Башкирская государственная филармония им. Х.Ахметова:

19:00 – показ спектакля «День Ангела».

Мастерская театральный миниатюр имени менЯ:

19:00 – презентация проектов нового сезона. Показ комедии «Стертые поцелуем»