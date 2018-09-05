Программа «Театральной ночи - 2018» в Уфе
Ежегодная «Театральная ночь» вновь опустится на театры Уфы, в культурном проекте примут участие как любительские, так и профессиональные площадки.
Башкирский академический театр драмы им. М.Гафури:
18:30 – интерактив со зрителями.
19:30 – кинопробы с Киностудией «Башкортостан», мастер-класс режиссера Булата Юсупова.
20:00 – показ спектакля «Я сотворил тебя» (Малый зал) и короткометражных фильмов с участием актеров театра (Большой зал).
Национальный молодежный театр им. М.Карима:
19:00 – показ спектаклей «Чума на оба ваши дома» и «Четыре жениха Диляфруз». Мастер-класс по режиссуре (зеленый зал).
Башкирский государственный театр оперы и балета:
19:00 – показ спектакля «Двойник Доры Маар» театра-студии Alter Ego.
Уфимский государственный татарский театр «Нур»:
18:00 – показ спектаклей «Дело было в переулке» и «Женщина из прошлого», развлекательная программа.
Государственный академический русский драматический театр Башкирии:
19:00 – театрализованное представление «Морской круиз».
Башкирский государственный театр кукол:
18:00 – игровая программа для детей, показ спектакля «Девочка и пришелец».
21:00 – постановка «Хроники путешествия Нильса», открытие выставки кукол.
Башкирская государственная филармония им. Х.Ахметова:
19:00 – показ спектакля «День Ангела».
Мастерская театральный миниатюр имени менЯ:
19:00 – презентация проектов нового сезона. Показ комедии «Стертые поцелуем»
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