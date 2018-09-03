В Башкирском театре оперы и балета прочитают цикл лекций о «Фаусте»

С 8 сентября Башкирский государственный театр оперы и балета начинает цикл встреч перед премьерными показами оперы Шарля Гуно «Фауст». Три встречи объединят одной темой – образом «Фауста» в культуре, религии и философии.

Первая встреча начнется 8 сентября в 17:00 в Малом зале театра. Главный режиссер театра Филипп Разенков расскажет об истории сценических воплощений «Фауста». На следующий день, 9 сентября, в 18:00, протоиерей Роман поговорит со зрителями о том, что значит абсолютное зло и как распознать слабость человеческой души. Завершится цикл лекций 10 сентября в 18:00 в кинотеатре «Родина». Доктор философских наук Галина Вербицкая расскажет о проблемах границ познания в «Фаусте» и обсудит со зрителями одноименный фильм Александра Сокурова.

Премьера оперы состоится 13 и 14 сентября.